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Происшествия24 июня 2021 13:21

Череповчанин похитил мороженое и съел

25-летний мужчина заметил незакрытый ларек и быстро принял решение
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце 25-летний местный житель возвращался в ночное время домой. По пути ему встретился ларек с мороженным. Мужчина понял, что окно осталось незакрыто. Череповчанин проник в помещение, взял брикеты мороженого из холодильника, а также деньги из кассы.

Наличность вор растратил на собственные нужды, а мороженое просто уничтожил путем поедания. Наверное, преступник сильно удивился, когда его вычислили! Мужчину задержали, ему грозит уголовное дело по статье "Кража" и срок до 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.