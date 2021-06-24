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Происшествия24 июня 2021 13:10

Такая вот любовь: сожителю вологжанки понравились ее кредитные деньги

Мужчина уже был ранее судим
Евдокия САХАРОВА
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В полицию города Вологды обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что совершенно случайно заметила в мобильном банке кредит, который она не оформляла.

Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что к открытию кредита причастен 30-летний ранее судимый сожитель пострадавшей. Он знал пароли, поэтому просто воспользовался ее телефоном. После пошел в торговый центр, снял деньги в банкомате и растратил.

Теперь на возлюбленного наивной вологжанки возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество. Ему грозит до 2 лет лишения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.