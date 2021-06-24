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В Вологде утонул молодой мужчина. ЧП случилось 23 июня. Информация о ЧП поступила в МЧС в 11 часов 30 минут: на реке Вологде, в районе улицы Леденцова, утонул мужчина 1993 года рождения.

На место выехали сотрудники МЧС России, аварийно-спасательной службы, полиции и скорой медицинской помощи. Вечером поиски были прекращены.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 24 июня в 10 утра водолазами аварийно-спасательной службы тело мужчины было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. Причины происшедшего устанавливаются.