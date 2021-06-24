Полицейские остановили вологжанина, который свисал с 5 этажа

Спасители Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде дознаватель, полицейский-водитель и эксперт-криминалист спасли вологжанину жизнь и здоровье. Следственно-оперативная группа была на служебном выезде в Заречье. Когда правоохранители закончили осмотр места происшествия, то заметили мужчину.

Вологжанин висел между 5 и 4 этажом многоквартирного дома. Он не реагировал на просьбы родственников залезть обратно. За дело взялась лейтенант полиции Манана Двалишвили и капитан полиции Михаил Кукош. Они побежали в подъезд, а Александр Коптяев пытался общаться с мужчиной снизу через громкоговоритель.

В какой-то момент висящий вологжанин потерял бдительность: тогда-то его и затащил обратно в окно капитан. Никто не пострадал! Как выяснилось, мужчина был нетрезв и поссорился со своей сожительницей.