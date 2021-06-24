В Череповце появилась площадка для тренировки собак на 20 соток

Череповчане давно мечтали о возможности тренировать любимцев на спецплощадке Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце на улице Металлистов появилась новая площадка для выгула и тренировки собак. Строительства добилась общественная организация «Быть человеком» при поддержке мэрии Череповца, компании «ФосАгро». Активисты даже получили президентский грант на реализацию своей давней мечты.

Спортплощадка для собак размером в 20 соток обнесена высоким забором. На территории установлены скамейки, чтобы собаководы могли отдохнуть. Из спортивных снарядов на площадке есть тройной барьер, стойка с покрышкой, лабиринт, балансир, горка, лестница и трамплин. Все снаряды выкрашены в желто-синие — их собаки лучше всего различают.

Отмечается, что вход организован по принципу шлюза: собака не сможет выскочить с площадки, пока другая на нее заходит. Планируется проведение мастер-классов и занятий по дрессуре - расписание в группе организации «Быть человеком». Череповчане выразили надежду, что такие площадки появятся и в других районах города.

Вход бесплатный!