Был пьян и разговаривал по телефону: водитель в один момент разрушил семью ярославского врача

Кадр с места ДТП

Пьяный мчался на иномарке, разговаривая по телефону, и угробил людей. Ему вынесен приговор. Суд рассмотрел дело 24-летнего Дениса Елинцева, устроившего ДТП в Сямженском районе. В аварии погибли 35-летняя Ксения Скрипко, заведующая отделением Ярославской инфекционной больницы, и ее супруг.

Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 января. Пьяный водитель управлял «Шевролет Круз», двигаясь в сторону Архангельска. Установлено, что он мчался на огромной скорости, при этом разговаривал по телефону.

На 582 километре юноша выехал на встречку, где двигался «Хендай Солярис» под управлением Ксении Скрипко. И врач, и ее 39-летний супруг погибли до приезда скорой помощи. В салоне находились несовершеннолетние сыновья, они получили серьезные травмы.

Над водителем состоялся суд. Как сообщает пресс-служба судов области, ему назначено серьезное наказание.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что вечером 17 января поссорился с девушкой,выпил 2 литра пива. Чтобы за алкоголь его не ругали родители, он сел за руль. Раскатываясь, он слушал музыку с телефона, в какой-то момент отвлекся, увидел фары и очнулся в скорой помощи.

Суд назначил 24-летнему мужчине 8,5 лет в колонии-поселения и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 3 года. Кроме того, Елинцев должен выплатить сестре погибшей 1,5 миллиона рублей, а сыну погибшей 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.