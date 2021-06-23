В Череповце врачи выявили индийский штамм ковида

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Главный врач коронавирусного моногоспиталя Череповца Андрей Погодин сообщил журналистам, что индийский штамм коронавируса уже точно есть в городе. Медики проверили одного из пациентов, который не поддавался лечению - в московской лаборатории подтвердили, что у него именно "индийская" разновидность вируса. Генетический материал взяли лишь у одного человека, т.к. анализ дорогостоящ на данный момент. Информацию об этом разместил официальный портал Череповца.

Ранее Андрей Погодин заявил, что 20% пациентов моногоспиталя не реагируют на лечение. Вирус мутировал и уже не вызывает симптомов как изначально. У зараженных сразу появляется температура до 40 градусов и дыхательная недостаточность.