Вологодская область оказалась в антирейтинге по вакцинации населения

При вакцинации необходимо заполнить 2 вида согласия и анкету Фото: Евдокия САХАРОВА

Вологжане оказались в антирейтинге вакцинации в стране. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании под руководством президента В.В. Путина. 23 июня чиновница назвала регионы с наиболее низкими темпами вакцинации от COVID-19. Наиболее неохотно в России идут за прививкой жители Дагестана, Владимирской области, Ульяновской и Вологодской.

Сейчас план по вакцинации выполнен на Вологодчине на 25%. Всего планируется привить 60% взрослого населения. Если темпы не увеличатся, то поставленной цели медики достигнут только к концу следующего года, но никак не к сентябрю 2021 года.