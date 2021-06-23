В Грязовецком районе водитель без прав лишил школьницу здоровья

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В минувший вторник днем страшное ДТП произошло в деревне Пирогово Грязовецкого района. «Хенде Солярис» врезался в стоящий на обочине грузовик «Хово». 34-летний виновник аварии сбежал с места преступления, бросив свою несовершеннолетнюю пассажирку с жуткими травмами. Как оказалось, прав он был лишен.

В результате аварии серьезно пострадала 17-летняя девушка - ее госпитализировали в Вологду в тяжелом состоянии. Полицейским удалось разыскать водителя «Хенде». Ранее на него уже были составлены протоколы за управление без прав и передачу машины нетрезвому лицу. Документов на автомобиль у мужчины не было, а госзнаки и вовсе находились в розыске из-за прекращения регистрации.