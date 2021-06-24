Великий Устюг не смог потратить 210 тысяч рублей на полоскалки на реке Сухоне

Фото из архива группы СМ | Великий Устюг

Администрация Великого Устюга за 210 тысяч рублей намерена была обустроить три полоскалки - сооружения для стирки и полоскания белья на реке Сухоне: две на левом береге и одну на правом. Но контракт по обустройству, обслуживанию и демонтажу полоскалок так и не был заключен.

Подобные конструкции на реке Сухона появляются каждый год. Но пока, несмотря на то, что заканчивается, наверно, самый летний за все последние годы месяц, полоскалок в Великом Устюге нет. В прошлом году их тоже не было, но якобы из-за невозможности соблюдать социальную дистанцию. Местные жители недоумевали - почему участие в голосовании по поправкам в Конституцию не считалось массовым мероприятием, а полоскание белья на реке считается.

Еще в начале июня информация о тендере появилась на сайте госзакупок. Если бы все пошло хорошо, полоскалки появились бы уже в ближайшее время - в срок до 5 июля. Но по окончании срока подачи заявок до 9 утра 17 июня 2021 года не была подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе. Никто из предпринимателей не захотел обеспечить горожан традиционным местом стирки, принятым во многих северных городах.

Кстати, в 2015 году на полоскалки в Великом Устюге выделялось 138 тысяч рублей. А в свое время депутат Дмитрий Гудков был так потрясен известием, что в 21 веке люди все еще ходят стирать на реку, что посвятил этому целый пост в социальных сетях.