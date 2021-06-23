Пункты вакцинации поедут за вологжанами на дачи

Вологжане проводят выходные на дачах Фото: Ольга Кузнецова

В ряде садоводческих некоммерческих товариществ Вологды решили организовать пункты вакцинации в выходные дни. 26 июня медики будут дежурить с 9 утра до полудня на остановочном комплексе в Ананьино. Потом планируется открыть мобильные прививочные пункты у дач в Лукьяново и Баранково, Доронино, Лосте и микрорайоне ПЗ. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Сделать первый укол вакцины сможет любой вологжанин старше 18 лет. С собой необходимо принести паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Заместитель мэра Николай Колыгин: «На особом контроле сейчас находится вопрос вакцинации населения, поскольку это наиболее действенный способ не только защитить конкретного человека, сделавшего прививку, но и сформировать коллективный иммунитет. По данным ежедневного мониторинга, в субботу и воскресенье в поликлиниках и центрах, где делают прививки, нет посетителей, так как большинство людей в выходные дни уезжают на дачу. Поэтому сейчас, по поручению мэра Вологды, мы рассматриваем вариант вакцинации в садоводческих товариществах».

Напомним, несколько регионов уже ввели обязательную вакцинацию. На Вологодчине тоже усилили противоэпидемические меры.