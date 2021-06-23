В Калининграде скоропостижно скончался бывший архитектор Вологды Борис Маевский

Вытегра. Фото: Александр Паршуков

Умер бывший главный архитектор Вологды Борис Маевский. Почётный архитектор России, советник РААСН скончался на 64-м году жизни.

22 июня Борис Маевский отправился в Калининград. По данным ИА «Ранпресс», он должен был выступить модератором круглого стола «Комфортная среда исторических поселений – вовлечение памятников архитектуры в культурное и туристическое пространство». Но приземлившись, Маевский направился к такси, ему стало плохо и он скоропостижно скончался.

"Горько сознавать, что и это, и другие события в профессиональном сообществе теперь будут проходить без участия нашего коллеги и друга", - информация появилась на сайте Союза архитекторов России.

Борис Маевский родился 4 февраля 1958 года в Челябинске. В 1981 году закончил Свердловский архитектурный институт.

Борис Маевский занимал пост главного архитектора Вологды при Алексее Якуничеве. В дальнейшем работал в Москве. До недавнего времени он занимал пост главного архитектора Вытегорского района. Так, благодаря его усилиям в городе появилась деревянная набережная - гордость Вологодчины.