В Череповце люди на аттракционе зависли вниз головой

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"Камикадзе" оправдал свое название - в Череповце люди зависли вниз головой на "зависшем" аттракционе. ЧП случилось в развлекательном парке на Октябрьском проспекте. Инцидент попал в соцсети. Как сообщает портал Город Че, конструкция работает как маятник. В тот момент, когда люди находились в самой верхней точке вниз головой, аттракцион неожиданно заклинило. Через пару минут движение возобновилось, но люди получили эмоций сверх нормы. В комментариях к публикации люди задают вопросы о пригодности данных аттракционов для эксплуатации и их безопасности.

Подобный инцидент произошел в Саратове, там люди провисели на "Камикадзе" вниз головой около 5-7 минут, хотя задержка на высоте должна составлять несколько секунд. После инцидента власти обратились в прокуратуру с просьбой проверить все аттракционы города.