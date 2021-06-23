Череповецкие вандалы сразились с остановкой

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В Череповце 2 июня банда пьяных вандалов разгромила остановку на улице Металлургов. Процесс разрушения попал на видео. Правоохранителям через некоторое время все-таки удалось задержать двух причастных 15 и 17 лет. Подростки пояснили, что были сильно выпившими и поэтому не могут назвать адекватную причину появления внезапной агрессии к городскому имуществу.

Как сообщила пресс-служба УМВД Вологодчины, из остановки выбили листы поликарбоната. Подсчитанный ущерб составил более 12 тысяч рублей. Молодым людям грозит уголовное дело и до 3 лет лишения свободы по статье "Вандализм".

Вологжане заметили, что на видео 4 подростка громят остановку, а поймали только двух. Что стало со второй половиной банды - история умалчивает.