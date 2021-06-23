В Вологодской области утонули женщина и мужчина

Большинство погибших на воде - купавшиеся Фото: Иван Чухнин

МЧС области сообщает о двух утонувших. 21 июня в Кирилловском районе утонула женщина. ЧП случилось в Кишемском канале при купании. 22 июня в 17 часов 35 минут тело женщины спасателями извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. Это женщина 1983 года рождения. Причины случившегося уточняются.

22 июня из пруда в СНТ «Керамик» города Вологды, в районе ул. Цветочная вблизи дома № 14, спасателями аварийно – спасательной службы извлечено тело мужчины 1977 года рождения. Тело передано сотрудникам полиции. Причины случившегося уточняются.