12-летнего спешившегося велосипедиста сбили на зебре в Череповце

Место происшествия Фото: по Череповцу ОГИБДД

22 июня около трех часов дня в Череповце сбили школьника-велосипедиста. 12-летний мальчик вел велосипед по нерегулируемому пешеходному переходу на перекрестке улиц Космонавта Беляева и Архангельской.

Хотя ребенок не нарушал ПДД, это его не спасло от плохого водителя. Как сообщила пресс-служба УМВД, за рулем автомобиля BYD находился 39-летний мужчина.

Медики доставили пострадавшего мальчика в больницу. Оттуда на домашнее лечение ребенка забрал отец. Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками ГИБДД.