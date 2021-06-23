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Происшествия23 июня 2021 10:03

12-летнего спешившегося велосипедиста сбили на зебре в Череповце

Автомобилист и не подумал притормозить перед пешеходным переходом
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: по Череповцу ОГИБДД

22 июня около трех часов дня в Череповце сбили школьника-велосипедиста. 12-летний мальчик вел велосипед по нерегулируемому пешеходному переходу на перекрестке улиц Космонавта Беляева и Архангельской.

Хотя ребенок не нарушал ПДД, это его не спасло от плохого водителя. Как сообщила пресс-служба УМВД, за рулем автомобиля BYD находился 39-летний мужчина.

Медики доставили пострадавшего мальчика в больницу. Оттуда на домашнее лечение ребенка забрал отец. Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками ГИБДД.