Вологодский пенсионер поджогом намекнул магазину на высокие цены

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В деревне Шеломово Шекснинского района 25 января произошел пожар. Вспыхнула деревянная хозпостройка у магазина. Пламя частично перекинулось и на основное здание, однако удалось потушить огонь вовремя. На месте ЧП шокированный собственник обнаружил пустой газовый баллон с запиской от клиента: в ней предпринимателю говорилось о необходимости снижения цен.

Поджигателем оказался 72-летний местный житель. Он пояснил на суде, что в магазине сильно подорожали сахар и масло. Это не понравилось вологжанину - мужчина хотел поджогом намекнуть на скидки. Подсудимый частично признал вину и заявил, что не собирался полностью сжигать магазин, т.к. для этого нужно было большое количество горючего - здание построено из каменных блоков.

Мужчине назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор может быть обжалован. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Цены в магазине так и не снизились.