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Общество22 июня 2021 18:22

В Вологде появился горельеф в честь Анатолия Дрыгина

Деньги на установку собирали всем миром
Иван Чухнин
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Фото: пресс-служба ЗСО Вологодской области

Фото: пресс-служба ЗСО Вологодской области

В Вологде на здании №25 по улице Пушкинской открыли горельеф Анатолию Дрыгину.

В память о харизматичном первом секретаре Вологодского обкома на фасаде здания бывшего обкома КПСС появилось изображение крупнейшего организатора, лидера над картой региона. Стоимость работ - 2,8 млн рублей, деньги собрали всем миром.

Открытие прошло 22 июня, в День памяти и скорби. Это неслучайно - Анатолий Дрыгин воевал, был командиром стрелкового полка, имел боевые награды.

Ранее на доме №10 по улице Октябрьской, где жил Анатолий Дрыгин до отъезда в Москву, установлена памятная доска, а на улице Герцена, на площади между административными зданиями, установлен памятный камень в честь легендарного руководителя области.