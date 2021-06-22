В Вологодской области обязательной вакцинации пока не будет, но ограничения ужесточены

Обязательной вакцинации пока на Вологодчине не будет, но ограничения уже введены. До 30 июля включительно продлен режим повышенной готовности, закрыты кинотеатры, театры и концертные залы. Спортивные мероприятия разрешены, но при отсутствии зрителей. Работодателям настойчиво рекомендовано перевести на «удаленку» до 50% сотрудников. Прием граждан в госучреждениях проводить по предварительной записи.

Единственная возможность остановить эпидемию - массово привиться.

Губернатор рекомендовал работодателям предоставлять работникам выходной день для похода вакцинации. Он озабочен низкими темпами вакцинации, они не позволяют сформировать коллективный иммунитет.

На заседании оперативного штаба прозвучало, что в планах - до осени привить 60% взрослого населения, это 540 тысяч вологжан. Но, как сообщила заместитель губернатора Лариса Каманина, обе дозы вакцины поставлены лишь 112 тысячам жителей области. Это всего 25% от планируемого. Всего в неделю в области прививается около 9 тысяч человек. Если кампания будет вестись также - нешатко-невалко, то плановые показатели вакцинации будут достигнуты через полтора года.

Однако обязательную вакцинацию в регионе вводить не будут. Вместе с тем руководителям предприятий и учреждений рекомендовано ввести дополнительный выходной день своим работникам для вакцинации.