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Общество22 июня 2021 17:36

В Вологодской области обязательной вакцинации пока не будет, но ограничения ужесточены

В регионе привиты 25 процентов от планируемого
Иван Чухнин
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Обязательной вакцинации пока на Вологодчине не будет, но ограничения уже введены. До 30 июля включительно продлен режим повышенной готовности, закрыты кинотеатры, театры и концертные залы. Спортивные мероприятия разрешены, но при отсутствии зрителей. Работодателям настойчиво рекомендовано перевести на «удаленку» до 50% сотрудников. Прием граждан в госучреждениях проводить по предварительной записи.

Единственная возможность остановить эпидемию - массово привиться.

Губернатор рекомендовал работодателям предоставлять работникам выходной день для похода вакцинации. Он озабочен низкими темпами вакцинации, они не позволяют сформировать коллективный иммунитет.

На заседании оперативного штаба прозвучало, что в планах - до осени привить 60% взрослого населения, это 540 тысяч вологжан. Но, как сообщила заместитель губернатора Лариса Каманина, обе дозы вакцины поставлены лишь 112 тысячам жителей области. Это всего 25% от планируемого. Всего в неделю в области прививается около 9 тысяч человек. Если кампания будет вестись также - нешатко-невалко, то плановые показатели вакцинации будут достигнуты через полтора года.

Однако обязательную вакцинацию в регионе вводить не будут. Вместе с тем руководителям предприятий и учреждений рекомендовано ввести дополнительный выходной день своим работникам для вакцинации.