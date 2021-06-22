В Кириллове не смогли разъехаться три автомобиля, пострадали пешеходы

Из-за ошибки водителя едва не погибли пешеходы

ДТП в Вологодской области: от столкновения автомобилей пострадали два пешехода. ЧП случилось в Кириллове. На больничной койке оказались две женщины.

22 июня около 10:20 в Кириллове на улице Ленина у дома № 96 столкнулись иномарка и отечественный авто.

23-летний молодой человек на Лада Приоре обгонял внедорожник, но столкнулся с автомобилем Ниссан Альмера. Водитель Ниссана, 41-летняя женщина, двигалась навстречу Ладе и начинала поворачивать налево во двор.

В результате Ниссан выкинуло на тротуар, где стояли пешеходы: 71-летняя и 43-летняя женщины. Они были госпитализированы. Как сообщает портал GorodVo со ссылкой на Госавтоинспекцию, состояние 71-летней женщины более тяжелое, у нее множественные переломы. Подробности ДТП будут уточняться.