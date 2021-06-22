Череповчане шокированы цветной водой Шексны, но продолжают там плавать

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В Череповце у Зареченского пляжа местные жители заметили радужную воду. Сомнительные разводы напоминают бензиновые - прямо в них плескаются дети. Кроме того, в группе «Череповец. Новости. Известия. События» отметили, что рядом раскидан разнообразный бытовой мусор: обертки, пакеты, сигаретные пачки. Один череповчанин даже пожаловался на мазутное пятно, которое попало ему на кожу на водных процедурах. Кроме того, вода "цветет".

Напомним, это официально открытый для купания пляж, разрешение выдали специалисты Роспотребнадзора.