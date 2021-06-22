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Происшествия22 июня 2021 14:16

Под Вологдой утонул 40-летний мужчина

Трагедия произошла ночью на Тошне
Иван Чухнин
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Трагедия произошла на реке Тошня, под Вологдой.

Трагедия произошла на реке Тошня, под Вологдой.

Фото: Ольга Кузнецова

В ночь с 21 на 22 июня в реке Тошня утонул вологжанин. Трагедия произошла в районе Ананьинского переулка Вологды. Это мужчина 1980 года рождения. Около полудня спасатели обнаружили и достали тело из воды. Причина и обстоятельства гибели устанавливаются. На месте происшествия работает следственная группа.

По данным МЧС, всего начала июня на водоемах области погибли 9 человек, в том числе 16-летняя девушка в Великоустюжском районе и 19 летний юноша в Грязовецком районе.