Череповецкий ревнивец сжег дом соперника

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В Череповце осужден поджигатель - он спалил дом из ревности. ЧП случилось ночью 11 декабря 2020 года. Пьяный мужчина так ненавидел супостата, что облил угол дома № 10 на ул. Жуковского в Череповце легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Дом был поврежден огнем, ущерб собственникам составил 80 762 рубля и 106 840 рублей. Подсудимый покаялся: он рассказал, что приревновал сожительницу к общему знакомому так, что совершил преступление.

Сожительница его рассказала, что вечером ей позвонила знакомая и попросила, чтобы она сходила к мужчине и передала ему информацию. Подсудимый был пьян и запретил ей уходить. В результате произошла ссора, а женщина сумела убежать. Она пошла в гости к общему знакомому, они сидели и общались. А примерно через час они услышали треск - это горел дом.

Череповецкий городской суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и взыскал с него в пользу потерпевших причиненный ущерб.