Мэр Вологды после после Дубая собирается стажироваться в Европе

Сергей Воропанов

Во время очередного прямого эфира, которые проводит мэр Вологды, прозвучал интересный вопрос: вологжане заинтересовались, что нового после стажировки в Дубае может внедрить в нашем городе чиновник?

Сергей Воропанов не стал уточнять нововведения, зато сообщил, что его вместе с коллегами ожидает еще одно путешествие за госчет: "Это не последняя стажировка. Мы об этом много говорили. Мы с коллегами из администрации города обучаемся в Сколково уже давно, с прошлого года. Предусмотрено две стажировки зарубежные: одна — в юго-восточную Азию, другая — в Европу, поэтому когда мы закончим обучение, тогда сможем о чем-то вам говорить. Много есть, что сказать, много интересного. Я думаю, что это было очень полезно коллегам".

Мэр уточнил, что по программе ВЭБ.РФ и школы управления Сколково "MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION" стажировку посетили сто команд из ста городов. По мнению сити-менеджера, только в Вологде это вызвало такой резонанс. Добавим, что мэр летал в ОАЭ не один, а в приятной компании. Местные жители радуются повышению квалификации чиновников, однако ожидают и скорого наступления положительных изменений в городе.