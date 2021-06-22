Через реку Кубену в Харовске появился понтонный мост

Фото: районная газета "Призыв"

В Харовске решен один из самых острых вопросов города: через Кубену установлен понтонный мост, который соединил микрорайон Сплавная с центром. Ранее здесь находился подвесной мост, построенный в советскую эпоху, который не щадили местные хулиганы, который любили фотографы и гости города. Но он был признан аварийным и срочно закрыт.

Власти, обещая возвести новый подвесной мост, заказали проектную документацию, организовали автобусное сообщение. И вот - горожане и дачники радуются новому мосту, размещают снимки сооружения, которое появилось буквально за один день.

Фото: районная газета "Призыв"

Мы связались с руководителем Администрации Харовского муниципального района Олегом Тихомировым, задав ему вопрос - неужели подвесного, всесезонного моста, у харовчан уже не будет? Вот он что сказал.

- Строительство подвесного моста не снято с повестки дня, - заверил Олег Васильевич. - Подготовка проектно-сметной документации завершена, ею занималась архангельская фирма, выигравшая конкурс на производство этих работ. Сейчас документация передана на экспертизу, срок вынесения вердикта - 5 июля. Знаю, что замечания есть, но это устранимо. Как только будет известна стоимость нового подвесного моста, мы обратимся к губернатору и правительству области за финансовой помощью.

А сейчас, чтобы проживающим в микрорайоне, это порядка 100 человек, было удобно, возводится понтонная переправа. Буквально вчера поставщики навели саму переправу. Сейчас городские службы оборудуют заходы и сходы, чтобы было удобно и безопасно. Объект поднадзорен ГИМС, на завтра, 23 июня, назначена приемка моста.

- Что собой представляет мост?

- Это пластиковые конструкции размером 2 на 3 метра, соединенные между собой. Установлены леерные стойки, в качестве перил натянуты канаты. Также для безопасности установлена пластиковая сетка. Длина понтонного моста более ста метров, сейчас при низком уровне воды ширина реки в месте переправы 95 метров. При поднятия уровня, понтоны будут подниматься вдоль стоек - мы их можем наращивать до 8 метров.

В Вологодской области подобных мостов нет, стоимость самого сооружения - чуть менее 3 миллионов рублей, средства в качестве безвозвратной субсидии предоставил областной бюджет. Производство понтонов - наше, российское, их производит и устанавливает фирма из Рыбинска, которая дает гарантию на 10 лет. Мы выезжали в другой регион - там такой мост служит уже 12 сезон и особых проблем нет.

- Скажите, автобусы, соединявшие Сплавную и центр города, сократят?

- Пока пассажирские перевозки производятся в штатном режиме - это 6 рейсов в сутки. Об изменении расписания будет известно после приема моста в эксплуатацию.