Путешественник прошел пешком через всю Россию в Вологду

Фото со страницы Александра Пласткова

В Вологду пришел Александр Пластков – известный путешественник, который буквально обошел всю Россию: за несколько лет 29-летний мужчина успел посетить пешком 100 городов и 300 населенных пунктов. Сейчас новая цель - покорить 1147 городов России.

«Сегодня весь день прошел по железной дороге. Опять ноги в кровь. По трассе не пошёл – так было бы еще плюс 50 километров. Поскорее бы скинуть рюкзак и весь этот хлам. Так я точно смогу проходить сотни километров без сна», – сообщил скиталец ВКонтакте.

Знакомство с Вологодчиной началось со своры собак хаски: «Каждая хотела меня зализать и обнять. Еле отбился от стольких добрых собак. Всё это возможно в поселке Рубцово, куда меня пригласили». Мужчина уже успел побывать в музее Николая Рубцова, в «Поляне сказок», а 22 июня будет в Кириллове.

Единственный источник дохода – это блог в соцсетях, а на ночлег его приглашают подписчики.