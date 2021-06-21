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Происшествия21 июня 2021 15:48

Череповчанин забрал ребенка и бросил жену ночью на неизвестном острове

Милые бранятся - только тешатся
Евдокия САХАРОВА
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Череповецким спасателям в ночь на понедельник поступил звонок от испуганной женщины. Изначально она приехала с ребенком и мужем на остров на реке Кондоша недалеко от деревни Клопузово.

Однако, супруги в какой-то момент повздорили: череповчанин избил жену, забрал наследника и скрылся. Женщина же осталась ночевать на необитаемом острове, при этом точное свое местонахождение она указать не смогла.

Череповчанку нашли только в 4 утра и передали врачам. Ее жизни пока ничто не угрожает. Ответит ли муж за свои выходки - неизвестно.