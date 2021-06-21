На Вологодчине за выходные двое малышей вышли из окна

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В Вологодской области за минувшие выходные произошло сразу 2 трагических случая с детьми. Малыши 2 и 3 лет выпали из окон. ЧП произошли в Вологде и Соколе.

Пострадавшие получили тяжелые травмы и госпитализированы. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка. За июнь уже пятеро детей упали с высоты нескольких этажей на Вологодчине.

Есть подробная информация о случившемся в Соколе. В воскресенье в квартире на улице Труда семья делала генеральную уборку, в то время как дочка играла в комнате с братом. Дети не поделили игрушку: мальчик залез на подоконник и выпал из открытого окна вместе с москитной сеткой на бетонную отмостку дома.

Отец сразу же вызвал скорую. Проводится проверка. У родителей трое детей: 10, 7 и 3 лет.

Напомним, что обычные москитные сетки для проветривания использовать нельзя - даже самые маленькие дети выдавливают их своим весом. На окна необходимо ставить специальные ограничители, а также нужно убирать мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, детям безответственность взрослых может стоить здоровья и жизни, а родителям - свободы.