Вонючий дым с мусорного полигона душит сокольчан

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В Соколе в субботу около часа дня произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. В Станционном переулке вспыхнул бытовой мусор на площади 500 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, возможная причина ЧП - самовозгорание отходов. Напомним, на Вологодчину пришла аномальная жара, объявлен 4 класс пожароопасности.

В ликвидации участвовали 11 человек личного состава, сотрудники предприятия Комус, добровольная пожарная дружина с использованием мотопомпы, автоцистерны, бульдозера, цистерны и трактора. Местные жители до сих пор жалуются на удушающе вонючий воздух, особенно тяжело в жару. Однако Роспотребнадзор заявил, что по его данным уже 20 июня воздух соответствовал всем санитарным нормам.

Свалку не могут потушить до сих пор: идет ликвидация очагов возгорания.