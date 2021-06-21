Депутаты XX съезда "Единой России" от Вологодской области.

Единороссы провели XX съезд, где они представили проект предвыборной Программы партии, а также утвердили федеральный список кандидатов. Таким образом, стали известны имена тех, кто идет на выборы в Госдуму от «Единой России» от Вологодской области

В работе съезда принимали участие делегаты от Вологодчины. Это губернатор Олег Кувшинников, секретарь Вологодского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Луценко, заместитель губернатора Валентина Артамонова, члены партии - Роман Заварин, Антонина Федорова, Игорь Даценко.

К делегатам съезда обратился лично президент страны Владимир Путин. Он отметил: «Брать на себя ответственность – значит работать больше и лучше, чем другие. Для этого и в законодательной сфере, повседневных делах нужно быстро решать вопросы граждан, дорожить доверием людей».

Он обозначил приоритеты государства. Одно из важнейших – это поддержка семей с детьми. Для этого необходимо выстраивать линейку адресных мер помощи.

Президент поручил правительству страны и «Единой России» подготовить программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. При этом акцент должен быть сделан на сельские школы.

Президент поручил предусмотреть дополнительные ресурсы, не менее 30 млрд рублей до 2024 года, на развитие среднего профессионального образования. Средства необходимо вкладывать и на обновление материальной базы, и на переподготовку преподавателей, мастеров производственного обучения.

«Единой России» необходимо подключиться к общественному контролю за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. Они запущены в регионах в этом году. На эти цели будет выделено 550 млрд рублей.

Еще одна проблема – дороги. Владимир Путин предложил выделить регионам дополнительно 30 млрд рублей на их ремонт и 50 млрд рублей на проекты по развитию и модернизации общественного транспорта.

На съезде был утвержден проект Программы партии. Она сформирована на основе Послания президента Федеральному Собранию РФ и предложений жителей страны. Как подчеркнул лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, Программа «Единой России» может стать стратегией развития страны на пять лет.

На съезде был утвержден итоговый федеральный список кандидатов в Госдуму Федерального Собрания РФ. От Вологодской области туда вошли губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко и кандидаты по одномандатным округам в Государственную Думу РФ Алексей Канаев и Валентина Артамонова.

Глава региона Олег Кувшинников и Секретарь регионального отделения партии Андрей Луценко поздравили кандидатов с первой победой, пожелав плодотворной работы, а также сконцентрироваться на самом главном – на людях, их интересах и просьбах.

Окончательно Программу партии «Единая Россия» утвердят на партийном съезде в августе.

Фото предоставлено пресс-службой Вологодского регионального отделения партии "Единая Россия".