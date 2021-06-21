Роспотребнадзор рекомендовал вологжанам сократить рабочий день в жару

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека сообщила о опасной ситуации с погодой на территории РФ и, в том числе, в Вологодской области. Аномальная жара приводит к ухудшению условий труда вологжан.

Рекомендуется сократить рабочий день в помещениях без кондиционера, а работы на открытом воздухе под палящим солнцем ограничить.

Роспотребнадзор: "В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа".

При работе на открытом воздухе при температуре 32,5°C и выше можно работать лишь по 15-20 минут с последующим перерывом в прохладе (24 - 25°C) на 15-20 минут. За рабочую смену на солнце можно находиться не более 4 - 5 часов с использованием спецодежды для защиты от теплового излучения, и лишь 1,5 - 2 часа без специальной одежды. Работать могут вологжане 25-40 лет.

Роспотребназдор назвал работу при температуре наружного воздуха более 32,5°C по опасной, экстремальной и нерекомендуемой. Следует изменить распорядок дня, перенести работы на утро или вечер.

Необходимо соблюдать питьевой режим с возмещением солей и микроэлементов, выделяемых с потом. В жару можно употреблять минеральную воду, обезжиренное молоко, молочную сыворотку, соки.