Вологжанину грозит шесть лет за месть соседу

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В Вологде полицейские раскрыли квартирную кражу. В полицию обратился мужчина 1960 г.р. Он сообщил, что накануне утром ушел на работу, а вернувшись, увидел, что его обокрали. Из квартиры пропала техника на 7 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 44-летний сосед. Он не стал отпираться: пояснил, что они поругались, и, едва сосед отправился на работу, то отогнул доски и через щель во входной двери проник в квартиру. Ему приглянулись планшет и цифровая приставка. Чтобы насолить соседу, все похищенное имущество вор выкинул.

По данному факту следственным отделом № 2 Следственного управления УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное по части 3 ст.158 УК РФ "Кража, с незаконным проникновением в жилище".

Злобному соседу грозит лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.