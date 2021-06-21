Предупреждающие надписи для родителей появились в Вологде

Дорога - опасное место! Фото: Областной УГИБДД

В Вологде у пешеходных переходов появились надписи для родителей. Предупреждения «Возьми ребенка за руку» у ТЦ Мармелад, на Ярославской улице, Карла Маркса, Фрязиновской, Конева, Текстильщиков, напротив стадиона «Локомотив» и около школ №7, 18, 21 и детсада №36 «Василек» нанесли представители АНО «Мама может» и сотрудники ГИБДД.

Вологжанам хотят напомнить, что необходимо особенно тщательно следить за маленькими наследниками вблизи проезжей части. Дети даже находясь в метре от родителя могут внезапно выпрыгнуть на дорогу, водители просто не успевают затормозить. Такие случаи часто оканчиваются смертью или инвалидностью несовершеннолетнего.

Чтобы безопасно перейти дорогу с ребенком, необходимо крепко держать его за руку. "Зачастую поведение детей на проезжей части непредсказуемо", - заявили сотрудники ГИБДД.

Информационная табличка

Помимо надписей, около зебр установили еще и информационные таблички на нерегулируемых перекрестках с активным движением. Знаки поясняют, как безопасно перейти дорогу. Однако, вологжане пожаловались, что висят они слишком высоко, а орлиное зрение дано не всем.