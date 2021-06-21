В Вологде в аварии у вокзала пострадали трое человек

Место происшествия

В Вологде около железнодорожного вокзала в минувшую субботу произошло страшное ДТП. В 9 утра вологжанка за рулем «Опель Астра» проехала на красный свет и спровоцировала аварию.

Площадь у вокзала

53-летняя автоледи двигалась по площади Бабушкина со стороны Зосимовской на запрещающий сигнал светофора. В результате, произошло столкновение с «Рено Логан». Пострадал 61-летний водитель и его пассажиры: 63-летняя и 36-летняя женщины. Как сообщает ГИБДД по городу Вологде, пострадавшие будут проходить амбулаторное лечение.