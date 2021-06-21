В Вытегре сгорела пилорама

Огонь быстро охватил площадку с горбылем Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вытегре произошел пожар на пилораме. Как сообщает пресс-служба МЧС, 20 июня в 12 часов 22 минуты поступило сообщение о пожаре. Горел горбыль на пилораме на улице Заводская дорога. Огонь быстро распространился и охватил огромную территорию. По данным МЧС, площадь пожара составила 650 квадратных метров.

В итоге сгорели отходы деревообработки (горбыль) на площади 250 квадратных метров, а также 3 строения: здание технического обслуживания, производственно-промышленный склад и разборочный цех. Причина возгорания устанавливается. На месте работали 8 единиц техники, 17 человек личного состава, из них 2 члена ДПО.