Никольский Отелло: ревность довела мужчину до криминальных безумств

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Патологически ревнивый никольчанин осужден. 8 марта он облил сожительницу кипятком. Ранее он спалил дом соперника. По решению суда он проведет четыре года в колонии.

Потерпевшая рассказала, что они с подсудимым жили более 18 лет. В Международный день 8 марта они начали праздновать, однако около 11:00 уже поругались: у 53-летнего мужчины начался приступ ревности. Обвиняя в изменах, мужчина взял с чугунной плиты чайник и со словами: «Может кипяточку?» – стал лить кипяток на ее левое плечо. Она убежала из дома. Спустя некоторое время подсудимый позвал ее домой. У нее на груди, животе, бедрах появились ожоги, покраснения, но она никуда не обращалась и заявлять на сожителя не хотела.

Но через неделю мужчина вновь выгнал женщину из дома. На сей раз она позвонила участковому и рассказала, что произошло. Ей оказали медицинскую помощь. Подсудимый раскаялся, помогал обрабатывать ожоги, поэтому она его простила и просила строго не наказывать.

Оказалось, у никольчанина были и другие грехи. Так, в ноябре прошлого года никольчанин украл из дома односельчанина в деревне Путилово стиральную машинку за 5000 рублей. В материалы дела попал и тот факт, что с июня 2007 года незаконно хранил у себя 76 гр. бездымного охотничьего пороха и 20 гр. дымного охотничьего пороха.

Несмотря на то, что обваренная им женщина получила тяжкий вред здоровью, свою вину никольский Отелло признал лишь частично. Он уверен, что она сама спровоцировала его на преступление.

Никольский районный суд назначил мужчине окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 рублей.

Как и выяснилось, этот же ревнивец ранее сжег дом соперника в соседней деревне. Тогда суд назначил никольчанину наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Гражданский иск удовлетворен на сумму 120 300 рублей.