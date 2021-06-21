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Происшествия21 июня 2021 9:42

В Шексне 55-летняя женщина утонула на мелководье

Дама выпивала в компании, а потом пошла с сыном в воду
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области наступила аномальная жара. В выходные вологжане разом потянулись к водоемам, многие прихватили с собой спиртные напитки. Такие посиделки с алкоголем обернулись смертью для 55-летней женщины.

В минувшее воскресенье в реке Чуровка в Шексне обнаружили тело в районе улицы Сапожникова. Как сообщает газета «Звезда», дама пришла отдыхать к водоему с выпивающей компанией. Она зашла с сыном в воду: сама осталась на мелководье охлаждаться, а наследник уплыл вдаль. Через какое-то время окружающие заметили, что женщина лежит лицом вниз.

Тело передано правоохранителям.