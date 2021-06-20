Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июня 2021 21:25

В Вологде установили 85 красивых урн

Их выбирали вместе с архитекторами
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Со страницы мэра Вологды

Со страницы мэра Вологды

На улицах Вологды появились 85 новых урн для мусора. Их установили в самых многолюдных местах: центральных перекрестках, остановках, оживленных улицах. Об этом сообщил мэр города на своей страничке в соцсети. Из бюджета города на эти цели выделили полмиллиона рублей, получается по 5590 за штуку.

В комментариях на странице мэра ВКонтакте

В комментариях на странице мэра ВКонтакте

Многим вологжанам понравились урны на бетонном основании и с деревянной обрешеткой. Однако некоторые сокрушаются насчет стоимости покупки и даже кивают в сторону простых металлических.

Сергей Воропанов отметил, что урны были выбраны вместе с архитекторами и дизайнерами Лаборатории городской среды, а изготовили их вологодские производители.