В Вологде установили 85 красивых урн

Со страницы мэра Вологды

На улицах Вологды появились 85 новых урн для мусора. Их установили в самых многолюдных местах: центральных перекрестках, остановках, оживленных улицах. Об этом сообщил мэр города на своей страничке в соцсети. Из бюджета города на эти цели выделили полмиллиона рублей, получается по 5590 за штуку.

В комментариях на странице мэра ВКонтакте

Многим вологжанам понравились урны на бетонном основании и с деревянной обрешеткой. Однако некоторые сокрушаются насчет стоимости покупки и даже кивают в сторону простых металлических.

Сергей Воропанов отметил, что урны были выбраны вместе с архитекторами и дизайнерами Лаборатории городской среды, а изготовили их вологодские производители.