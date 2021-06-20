Депутаты Вологодчины проголосовали за чипирование питомцев

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Вологодские депутаты проголосовали за федеральную инициативу об обязательном чипировании домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба ЗСО.

Член Комитета по экологии и природопользованию депутат Андрей Макаров объяснил решение: «Дело в том, что когда попадается животное без хозяев, то найти того, кому оно принадлежит, не представляется возможным. Если кошка или собака потерялись, то с помощью чипа их можно вернуть домой, – рассказал областной парламентарий. – Но довольно часто бывает, что люди завели домашнее животное, наигрались с ним, а затем попросту выгнали из дома. В таком случае с помощью чипа можно будет привлечь хозяев к ответственности».

Депутаты Вологодчины также проголосовали против того, чтобы китов и касаток вылавливали ради культурно-зрелищных мероприятий.