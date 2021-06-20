На Вологодчину пришла опасная жара

Будьте осторожны на солнце

Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает вологжан о наступлении аномально-жаркой погоды на территории региона с 19 по 23 июня включительно. Объявлен 4 класс пожароопасности, а среднесуточная температура будет выше климатической нормы более чем на 7 градусов.

20 июня днем ожидается температура +30°.. +32°С без осадков, ветер юго-западный. 21 июня ночью +17°.. +19°С, днем +32°.. +34°С.

Остерегайтесь перегрева

Следите за своим самочувствием, избегайте перегрева. Пейте достаточное количество чистой воды, не находитесь долгое время на солнце, используйте солнцезащитный крем. Одеваться лучше в светлую просторную одежду.