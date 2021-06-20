Отчаявшийся череповчанин ночью выпил алкоголь прямо в магазине

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В Череповце в гипермаркет на Шекснинском проспекте в три часа утра сработала тревожна кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии. Продавцы рассказали правоохранителям, что к ним зашел нетрезвый клиент. Мужчина схватил бутылку пива, вскрыл и моментально ее осушил. Потом череповчанин прошел мимо кассы, не оставив денег за попорченный товар.

Когда 26-летнего мужчину задержали, он пояснил, что ночью продавать алкоголь все равно запрещено, а выпить хотелось. Нарушителя отвезли в отдел полиции, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.