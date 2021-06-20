80 череповецких бабушек запустят в интернет

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В Череповце стартуют курсы цифровой грамотности «Бабушка онлайн». Организатором образовательного проекта выступило объединение «Вектор добра», которое для реализации своей идеи выиграло президентский грант на полмиллиона рублей.

Занятия будут проходить в библиотеке № 3 на Краснодонцев, 17. На курсах цифровой грамотности череповчан старше 60 лет обучат обращению с компьютером, браузером, соцсетями. Будут рассмотрены вопросы безопасности в интернете, защиты от мошенников, поиска информации, просмотра фильмов, прослушивания музыки. Пожилым пользователям интернета покажут, как найти там друзей и родственников, как начать общаться по видеосвязи.

Обучением 80 череповчан займутся преподаватели и студенты ЧГУ. Всего бесплатно обучат 80 человек. Набор состоится в октябре - записаться будет можно в библиотеке № 3 и в группе ТОС «Летний». Об этом сообщил официальный сайт Череповца.