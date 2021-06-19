Темнокожий череповчанин снялся в трагмикомедии

Афиша фильма "Афроамериканец"

Череповчанин Игорь Хиряк, единственный темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, снялся в трагикомедии "Афроамериканец". Работы над фильмом велись велись в городах Вологодской области: в Вытегре, Череповце и Вологде. Сейчас фильм полностью готов.

Фильм снимался на общественных началах. Речь идет об афроамериканце, которого занесло в русскую глубинку. Сценарий, по признанию режиссера, писался под Игоря Хиряка.

Это третий фильм череповчанина Сергея Задорина - первые два «Заклятие Велеса» (2015) и «Убойный квест» (2018) уже нашли своего зрителя. В новом фильме роли исполняют наши земляки, также заняты темнокожие граждане Бельгии, Франции, Индонезии, Экваториальной Гвинеи и других стран. Это непрофессиональные актёры, но, по мнению Сергея Задорина, со своей ролью они справились на отлично. И всех своих актёров – с белым, и с чёрным цветом кожи - режиссёр называет «голливудскими звёздами».

Фильм зрителям показали 15 мая в Череповце, в кинотеатре "Комсомолец". Затем фильм был представлен на ряде кинофестивалей.

В Вологде премьера состоится 25 июня. Презентация фильма «Афроамериканец» пройдет в кинотеатре «Рояль-Синема» 25 июня в 18:00. Перед началом состоится встреча с режиссером Сергеем Зародиным. Картине присвоена категория (18+).