Мужчина, в септике которого утонул ребенок, осужден

Ребенка обнаружили под этой крышкой

В Кадуе прошел суд - местного жителя обвинили в смерти ребенка. По его неосторожности в септике утонул школьник. Трагедия произошла днем 27 февраля 2020 года. Первоклассник пропал по дороге из школы домой. Его нашли в под крышкой септика - школьник у дома № 7 на ул. Мира в наступил на незакрепленную крышку выгреба и провалился в резервуар. Оттуда он самостоятельно выбраться не смог и утонул.

Оказалось, что это самодельный септик, он предназначен для квартиры, в которой живет 34-летний мужчина с семьей. В конце декабря 2019 года он откачивал содержимое, заметил, что петля, крепившая крышку выгреба к горловине, отсоединилась. Но он не принял никаких мер, так что септик оказался ловушкой, которая сработала через два месяца.

Как сообщает пресс-служба судов, мать погибшего мальчика на строгом наказании для подсудимого не настаивала.

Кадуйский районный суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, запретив ему изменять место жительства или пребывания, выезжать за пределы района и изменять место работы без согласия специализированного государственного органа.

С осужденного в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 700 000 рублей.