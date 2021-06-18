В Вологде стекло машины разбил отлетевший от косы камень: пострадала 11-летняя девочка

ЧП произошло на улице Горького Фото: Областной УГИБДД

В Вологде при прокосе газонов от косы отлетел камень. К несчастью, объект угодил в боковое стекло проезжающей мимо автомашины «Рено», где на переднем сидении находилась 11-летняя школьница. Ребенку пришлось обратиться к врачу из-за полученных травм.

ЧП произошло вечером 17 июня у дома № 140 по улице Горького.

Как сообщает отдел ГИБДД по городу Вологде, за рулем находилась 38-летняя женщина. Медики назначили пострадавшей девочке амбулаторное лечение.

В областной столице местные жители продолжают жаловаться на плохой покос травы. Подрядчик в ответ сообщает, что ему не хватает косарей. Напомним, что контракт выиграла ИП Татьяна Травникова, зарегистрированная в деревне Чувашский Куганак республики Башкортостан. Ей предстоит этим летом выкосить 531 гектар за 5,1 млн рублей.