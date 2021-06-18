Гостья Вологды ударила ножом в грудь возбужденного вологжанина

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47-летняя жительница Ярославской области приехала в Вологду. 25 декабря вечером она вместе с другом и новым знакомым пошла в общежитие. Женщина готовила еду на кухне, пока ее друг вместе с хозяином отлучились в магазин. Неожиданно к ней начал приставать мужчина. Разгорелся конфликт: в пылу ссоры обитатель общежития кричал, что ярославне слабо ударить его ножом. В результате, дама вонзила кухонное оружие в грудь потерпевшего. Вологжанин получил тяжкий вред здоровью, но выжил.

Женщина, подвергшаяся скабрезным приставаниям, на заседании раскаялась в произошедшем и признала вину. Суд признал смягчающим обстоятельством аморальное поведение пострадавшего. Ярославна получила 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. "Приговор вступил в законную силу", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

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