Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 июня 2021 14:14

У Правительства Вологодчины машина попала в яму и ушла в занос

ДТП произошло глубокой ночью
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кадр из видео очевидца

Кадр из видео очевидца

В Вологде 18 июня у Правительства Вологодской области произошло ДТП. Как сообщил очевидец произошедшего Степан Сташко, в три часа ночи автомобиль Хонда ушел в неуправляемый занос по мокрому асфальту на перекрестке Мира-Герцена-Октябрьская. По утверждению вологжан, авария произошла из-за ямы на дороге. Дорожники после ремонта присыпали углубление песком и камнями.

Люди остались живы, автомобиль вылетел на газон у здания Правительства, снес ограждение и задымил - получил серьезные повреждения. К счастью, пешеходов на тротуаре не было. Вологжанин призвал автолюбителей соблюдать скоростной режим ради близких.