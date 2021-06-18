У Правительства Вологодчины машина попала в яму и ушла в занос

Кадр из видео очевидца

В Вологде 18 июня у Правительства Вологодской области произошло ДТП. Как сообщил очевидец произошедшего Степан Сташко, в три часа ночи автомобиль Хонда ушел в неуправляемый занос по мокрому асфальту на перекрестке Мира-Герцена-Октябрьская. По утверждению вологжан, авария произошла из-за ямы на дороге. Дорожники после ремонта присыпали углубление песком и камнями.

Люди остались живы, автомобиль вылетел на газон у здания Правительства, снес ограждение и задымил - получил серьезные повреждения. К счастью, пешеходов на тротуаре не было. Вологжанин призвал автолюбителей соблюдать скоростной режим ради близких.