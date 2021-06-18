Вологжане падают в обморок у автовокзала: скамеек не предусмотрено

На остановке у крупного транспортного узла не предусмотрели скамейки Фото: Яндекс

Мэру Вологды поступила жалоба от вологжанина. На остановке у автовокзала нет скамейки! С приходом жары, даже здоровому человеку может стать плохо, а присесть там и негде.

Александр Максименко вступился за стариков и написал Сергею Воропанову: "Примите меры к тому чтобы на автовокзале установили скамейку для ожидающих общественного транспорта пассажиров. Там постоянно стоят пожилые люди и людям становится плохо, они падают в обморок и лежат на асфальте. Скамейка там необходима. Почему там размещены ларьки с правой стороны, занимая тротуар и реклама прям на входе установлена, а слева где полностью свободно нет скамейки. Возмущению людей нет предела. Решите вопрос".

Женщине стало плохо, а присесть кроме как на асфальт попросту негде. Фото Александра Максименко

Как заметил неравнодушный вологжанин, проблема не требует серьезных финансовых вложений, а вот уставших с пути людей, которые ждут автобус, простая скамейка действительно выручит!

Помните, что летом стоит ограничивать свое пребывание на солнце, носить светлый головной убор, пить достаточно жидкости. Лучше всего одеваться в свободную одежду из светлых натуральных тканей.