Суд рассмотрел апелляции участников строительства Лукьяновского виадука

Фото пресс-службы судов

18 июня Вологодский областной суд оставил без изменения приговор в отношении Алексея Осокина, Анатолия Бутусова, Игоря Ивонина, Антона Мусихина и Александра Присяжного. Участники строительства Лукьяновского виадука на Белозерском шоссе требовали отменить приговор, считая себя невиновными, Антон Мусихин приговор не обжаловал. По словам адвоката, подавать жалобу не было ни сил, ни желания.

Одновременно без удовлетворения оставлено апелляционное представление прокурора, который посчитал наказание слишком мягким и считает, что переквалификация действий фигурантов не обоснована. Также прокурор не согласился с тем, что некоторые эпизоды из дела были исключены. Более того: прокуратура потребовала вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Все фигуранты не раз заявляли о своей невиновности и усталости от судебных разбирательств.

Напомним, что приговором Вологодского городского суда Осокин, Бутусов и Ивонин признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), Мусихин – по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), Присяжный – по ч. 1 ст. 327 УК РФ (изготовление поддельного официального документа).