Вологжанин отправится на самодельном плоту из Вологды в Великий Устюг

Телеканал Русский Север

Бывший мэр города Анадырь, сенатор Чукотки, выпускник Великоустюгского речного училища 67-летний Юрий Ерегин строит плот, чтобы отправиться в сплав по реке из Вологды в Великий Устюг со своей командой. В необычном путешествии примут участие сыновья "судовладельца" и друзья, всего около 6 человек. Они приедут в Вологду из Москвы и Санкт-Петербурга.

Отправиться в плавание планируется после 20 июня, а прибыть на родину Деда Мороза к 4 июля. На финише необычного "круиза" встретят курсанты речного училища. Сплав на плоту приурочили к столетию со дня основания учреждения.

Юрий провел экскурсию для журналистов: «Сверху бочки обтянуты, видите, везде, она каждая в своем гнезде сидит. И лентами стянута для прочности. Ну и вот палуба из фанеры. Конечно, есть отхожее место, гальюн. Стол, тут сейчас натянутся паруса, баннеры, все стянется, все будет, как положено».

Для Юрия Анатольевича это уже третий такой сплав, так что путешественник он уже опытный. В прошлом году он под парусом с фамильным гербом «Алина» успешно преодолел 500 км по Сухоне. О намечающемся приключении вологжанина сообщил канал Русский Север.